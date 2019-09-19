السعودية | مكتبة “المؤسس” تحتفي باليوم الوطني 89 بأكثر من 50 صورة نادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تعرض لأول مرة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مكتبة “المؤسس” تحتفي باليوم الوطني 89 بأكثر من 50 صورة نادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تعرض لأول مرة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس

تقيم مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض معرضا وطنيا تاريخيا ، بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني 89، وذلك خلال الفترة ما بين 22 – 24 محرم 1441هـ الموافق 21 – 23 سبتمبر الجاري ، ويقام المعرض على مدار ثلاثة أيام من السبت للاثنين، في رياض بارك، والمراكز العربية – الحمراء مول، والسلام مول.

يضم المعرض الوطني التاريخي الذي يقام بهذه المناسبة الوطنية الجليلة أكثر من (50) صورة متنوعة ‏نادرة تعرض لأول مرة، وتوثق لمراحل تاريخية من التاريخ السعودي ، منها : مجموعة من الصور النادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ‏آل سعود – حفظه الله- ،‏كما يحتوي المعرض على عدد من الصور التي التقطت لعدد من مناطق المملكة على يد الباحثين والرحالة والبلدانيين والزائرين من الحجاج والمعتمرين، وتبرز أشهر معالمها التراثية والآثارية ، وملامح التطور التاريخي لها، وأبرز الأماكن في المملكة خاصة عن المدينتين المباركتين : مكة المكرمة والمدينة المنورة مقصد المسلمين ومهوى أفئدتهم في مشارق الأرض ومغاربها.

ويضم المعرض كذلك بعض الصور الخاصة عن الأسلحة المستخدمة خلال الوقائع التي حدثت عند تأسيس الدولة السعودية الأولى والثانية وبعض الأسلحة المستخدمة في عهد الملك عبد العزيز – رحمه الله ‏- وذلك بالتعاون مع متحف السلاح .

من جانب آخر تقيم المكتبة بالتعاون مع وزارة الثقافة معرض صور عن المملكة العربية السعودية بالعاصمة الصينية بكين ، ‏يعكس ثقافة المملكة وتنوع حضاراتها‏ ، وتطورها التاريخي، كما يبرز أهم الإنجازات التنموية في المملكة على مدار العقود الماضية ، يقام المعرض بمشاركة مكتبة الملك عبد العزيز العامة فرع جامعة بكين .

وتشكل المكتبة الذاكرة التوثيقية المعرفية عن التاريخ السعودي، والثقافة السعودية بمختلف عناصرها من آداب، وفنون، وتقاليد، وتراث علمي وشعبي، حيث تحتفظ بمكنوز من الكتب والمخطوطات والصور والوثائق والخرائط والكتب النادرة ما يجعلها مصدرا ومرجعا حافلا بكل ما يعزز رؤى المعنيين بالبحث في تاريخ المملكة، وفي هويتها الثقافية، وفي مختلف إنجازاتها على مر العقود والعصور .