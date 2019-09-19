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2019-09-19 شرطة عمان تقبض على 3 وافدين ألقوا بطاقة مقيم وتلفظوا ضد السلطنة متابعات الخليج 365 - متابعة Advertisements ألقت شرطة عُمان السلطانية القبض على 3 وافدين ظهرا في مقاطع فيديو منفصلة وهم يلقون بطاقة مقيم ويتلفظون ضد السلطنة. وقالت شرطة عمان في بيان مقتضب لها: قيادة شرطة محافظة البريمي تُلقي القبض على وافدين اثنين بتهمة نشر مقطع مرئي يوضح قيامهما برمي بطاقة المقيم والتلفظ بألفاظٍ مُسيئة. وتابعت: كما ألقت قيادة شرطة محافظة الداخلية على وافدٍ آخر بذات التهمة، واستكمال باقي الإجراءات القانونية جارٍ بحقهم.







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