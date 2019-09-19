بطاقة دخول سكن الجامعة .. هل تثبت الاستقلالية في حساب المواطن؟

2019-09-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد حساب متابعات الخليج 365 التأكيد على ضرورة إرفاق المستندات الدالة على الاستقلال بالمسكن لمن هم فوق سن الـ24 عامًا.

وأشار أحد المواطنين أن لديه بطاقة دخول السكن في الجامعة التي يدرس بها إلا أن حساب متابعات الخليج 365 أكد أنه لا يُعتد بها كدليل للاستقلالية.

وشدد حساب متابعات الخليج 365 على ضرورة إرفاق تعريف سكن الجامعة لإثبات الاستقلالية.

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وقال حساب متابعات الخليج 365 إنه في حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسمك وفي حال عدم توفرها يتم إضافتك كتابع لرب الأسرة.

ولفت حساب متابعات الخليج 365 إلى أنه في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ 10 سبتمبر سيتم دراسة حالة الأهلية ضمن دورة الأهلية لشهر نوفمبر المقبل.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 24 استحقاق شهر نوفمبر المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.