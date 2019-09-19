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الأمير محمد بن سلمان يبحث مع عمران خان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

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2019-09-19

الأمير محمد بن سلمان يبحث مع عمران خان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

متابعات الخليج 365 - جدة

استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في جدة، اليوم، رئيس الوزراء الباكستاني السيد عمران خان.

وجرى خلال اللقاء بحث مُجمل العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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وكان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، عمران خان وصل إلى جدة اليوم حيث استقبله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف الوزير المرافق، ومعالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح بن علي التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي، ومدير شرطة جدة العميد محمد آل صقر، ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

 




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