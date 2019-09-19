2019-09-19

تحذير مهم من السفارة لدى الفلبين حول استقدام العمالة المنزلية

متابعات الخليج 365 -الرياض

حذرت السفارة السعودية لدى الفلبين المواطنين من التعامل مع حسابات التواصل الاجتماعي أو المكاتب الفلبينية أو الأفراد فيما يتعلق باستقدام العمالة المنزلية.

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وأفادت السفارة في بيان لها أن الاستقدام يجب أن يتم من خلال مكاتب الاستقدام في المملكة فقط حسب التعليمات من الجهات المختصة في المملكة، كما أن القانون الفلبيني يجرم الاستقدام المباشر.

وأضافت السفارة أنها قد لاحظت أن بعض المواطنين لازالوا يتعاملون مع سماسرة أو مكاتب فلبينية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو مقاطع فيديو لعاملات والذين يروجون لذلك ويقومون بعرض التسهيلات والخدمات رغم التحذيرات المستمرة

من السفارة بهذا الشأن، فضلًا أن الكثير من المواطنين تعرضوا للنصب والاحتيال وتكبّدوا خسائر مادية كبيرة، علمًا بأن السفارة لازالت تتلقى العديد من الشكاوى بهذا الخصوص وللأهمية جرى نشر هذا التنبيه.