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بومبيو: سأُطلع ترامب على معلومات مهمة عن هجمات أرامكو
أكد وجود إجماع خليجي حول مسؤولية إيران
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أنه يستطيع الآن إطلاع الرئيس دونالد ترامب على معلومات مهمة حول الهجوم الإرهابي الذي وقع على منشآت أرامكو السبت الماضي.
وقال بومبيو: سنزيد العقوبات على إيران لمنعها من تزويد ميليشياتها في لبنان والعراق بالصواريخ، مشيراً إلى أن هناك إجماعاً خليجياً حول مسؤولية إيران عن هذه الهجمات.
وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع أكد أمس أن الهجوم تم بـ8 طائرات مسيرة و17 صاروخاً من بينها صواريخ كروز الإيرانية من طراز “يا علي”.
وأشارت المعلومات المتوفرة لدى أمريكا كذلك إلى تورط إيران في هذه الهجمات التي تمت من الشمال باتجاه الجنوب ولم تتم من أراضي اليمن كما يزعم الحوثيون.
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