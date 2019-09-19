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شاهد.. طائرة القوات الجوية جاهزة للاحتفال بذكرى اليوم الوطني89
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت وزارة الدفاع جاهزية الطائرات التي من المقرر أن تشارك في احتفال اليوم الوطني89 عبر مقطع فيديو وعلقت عليه بالقول: طائرات القوات الجوية الملكية السعودية على أهبة الاستعداد للمشاركة بعروضها الجوية في اليوم الوطني89.
وتنوعت الطائرات بين عدة طرازات مثل التايفون والتورنيدو و F15 S وهي كلها طائرات مقاتلة.
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