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خادم الحرمين والأمير محمد بن سلمان يعزيان رئيس ليبيريا

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2019-09-19

خادم الحرمين والأمير محمد بن سلمان يعزيان رئيس ليبيريا

في ضحايا حادث حريق المدرسة

متابعات الخليج 365 - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس جورج وياه رئيس جمهورية ليبيريا، إثر اندلاع حريق في مدرسة بجمهورية ليبيريا، وما نتج عنه من وفيات.
وقال الملك المفدى ” علمنا بنبأ اندلاع حريق في مدرسة بجمهورية ليبيريا، وما نتج عن ذلك من وفيات، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية ليبيريا الصديق ألم هذا المصاب، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة، وأن لا تروا أي مكروه “.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس جورج وياه رئيس جمهورية ليبيريا، إثر اندلاع حريق في مدرسة بجمهورية ليبيريا، وما نتج عنه من وفيات.
وقال سمو ولي العهد ” بلغني نبأ اندلاع حريق في مدرسة بجمهورية ليبيريا، وما نتج عنه من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة “.




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