2019-09-19

سعوديون في اليوم الوطني 89: ” حنّا الشموخ اللي مَا تَقدر تطوله “

متابعات الخليج 365 - الرياض

عبر العديد من المواطنين عن فخرهم واعتزازهم بالانتماء إلى بلاد الحرمين الشريفين، معتبرين الاحتفال بذكرى اليوم الوطني الـ89 مناسبة غالية للكشف عن هذا الحب.

وعبر وسم كلمة في حب الوطن 89 أطلق المواطنون والمواطنات العنان لمشاعرهم، حيث قال محمد السنيدي : “حب الوطن دين مستحق.. إن أغلى ما يملك المرء الدين ثم الوطن، وما من إنسان إلا ويعتز بوطنه؛ لأنه مهد صباه ومدرج خطاه ومرتع طفولته، وملجأ كهولته، ومنبع ذكرياته، وموطن آبائه وأجداده، ومأوى أبنائه وأحفاده.

وتابع بالقول :

وللأوطان في دمِ كلِ حُرٍ يدٌ

سلفت ودينٌ مستحقُ”

وقالت “رؤى” :” ﺩﻣﺖ ﻳﺎ ﻭﻃَﻨﻲ ﻣﺘﻔﺮﺩًﺍ بالحُب ﻭﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﻣﺘﻤﻴﺰﺍً ﺑﺎﻷ‌ﻣﻦ ﻭﺍﻟﺮﺧﺎﺀ ﺷَﺎﻣﺨﺎ ﺑﺎﻟﻤَﺠﺪ ﻭﺍﻟﻌﺰة”.

أما “ضحى” فقالت:”

هذا الوطن حبه على الراس والعين

Advertisements

مرتع صبا عمري ومنشأ جدودي”.

بدوره قال سلمان العويضة :” اللهم حفظا ورعاية وأمناً وإيمانا لبلادنا المباركة ،، اللهم من أرادنا بسوء فأشغله بنفسه”.

وعبر فارس الغامدي عن حبه للوطن بالقول :”

مافينا بحب الوطن خاين وبواق

حب الوطن بقلب الشعب ثابته حروفة

الله جعلنا لسم الثعابين ترياق

ونعيد للخاين سمة لجوفة”.

وقالت مواطنة أخرى :” اللهم احفظ هذه البلاد من كل سوء وانصر جنودنا البواسل واحفظهم وردهم سالمين غانمين.. اللهم احفظ الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان وبارك بأعمارهم واحفظ هذا الشعب العظيم”.

ونشر العديد من المواطنين صور أعلام المملكة وقادة البلاد المباركة داعين لهم بالسداد والتوفيق مرددين معا قولاً واحداً مفاده “حنّا الشموخ اللي مَا تَقدر تطوله”.