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الان تتابع ولي العهد يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني في جدة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في جدة، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.
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