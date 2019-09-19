الان تتابع ولي العهد يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني في جدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365 التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في جدة، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

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