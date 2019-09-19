شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة لمجلس الأمن: هجوم إرهابي منظم على أرامكو.. والأسلحة إيرانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

وجهت المملكة العربية السعودية رسالة لمجلس الأمن قالت فيها: «إننا نتعامل مع هجوم إرهابي منظم، وأن كل المؤشرات تدل على أن الأسلحة المستخدمة في الهجوم على أرامكو إيرانية».

ودعت المملكة الأمم المتحدة والخبراء الدوليين إلى المشاركة في التحقيقات حول الهجوم الذي استهدف أرامكو.

وأكدت السعودية في رسالتها إلى مجلس الأمن أنها ستتخذ إجراءات للرد على هجوم أرامكو وفقا للقانون الدولي.