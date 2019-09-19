شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان»: نتابع حالة «رغد وأخواتها المعنفات» مع الجهات المختصة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكدت هيئة حقوق الإنسان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنها رصدت ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص «الطفلة رغد وأخواتها المعنفات».

وأضافت أنها تتابع مع الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات النظامية التي نصت عليها الأنظمة ذات العلاقة وفي مقدمتها نظام حماية الطفل.