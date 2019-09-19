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وعد رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي الجماهير الاتحادية بتصحيح وضع الفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة القريبة جدًا، مطالبًا في ذات الوقت وقفة الجميع مع الفريق حتى يتجاوز كبوته ويعدل مساره.
وقال الحائلي مخاطبًا الجماهير: "أعلم أن الطموح عالٍ والعشم في إدارتنا كبير من أجل تحقيق نتائج إيجابية تعيد الفريق لمكانه الطبيعي، وهو المنافسة على جميع الألقاب، وهذا ما نسعى لتحقيقه، ويتطلب الأمر تكاتف الجميع وأن نعمل معا كأجهزة إدارية وفنية ولاعبين، والداعم الأول لنا وهو أنتم كجماهير عاشقة تعد الرقم الصعب".
وأشار الحائلي إلى صعوبة المرحلة، كون الفريق في مرحلة بناء، إلا إنها ليست مستحيلة.
الجدير بالذكر أن الاتحاد خرج من دور ربع نهائي، دوري أبطال آسيا على يد الهلال، وتنتظره مباراة دورية صعبه أمام الهلال أيضًا السبت المقبل.
19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441 05:32 PM
تنتظر فريقه مباراة صعبه أمام الهلال "دوريًا" السبت المقبل
وعد رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي الجماهير الاتحادية بتصحيح وضع الفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة القريبة جدًا، مطالبًا في ذات الوقت وقفة الجميع مع الفريق حتى يتجاوز كبوته ويعدل مساره.
وقال الحائلي مخاطبًا الجماهير: "أعلم أن الطموح عالٍ والعشم في إدارتنا كبير من أجل تحقيق نتائج إيجابية تعيد الفريق لمكانه الطبيعي، وهو المنافسة على جميع الألقاب، وهذا ما نسعى لتحقيقه، ويتطلب الأمر تكاتف الجميع وأن نعمل معا كأجهزة إدارية وفنية ولاعبين، والداعم الأول لنا وهو أنتم كجماهير عاشقة تعد الرقم الصعب".
وأشار الحائلي إلى صعوبة المرحلة، كون الفريق في مرحلة بناء، إلا إنها ليست مستحيلة.
الجدير بالذكر أن الاتحاد خرج من دور ربع نهائي، دوري أبطال آسيا على يد الهلال، وتنتظره مباراة دورية صعبه أمام الهلال أيضًا السبت المقبل.
، الحائلي لجماهير الاتحاد: "نعدكم بالتصحيح.. أنتم الرقم الصعب" ،
المصدر : الخليج 365
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