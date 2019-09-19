- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
نظم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة، وبالتعاون مع المعهد العالي للسياحة والضيافة، ورشة عمل متخصصة جمعت ملاك دور الإيواء السياحي، وذلك لغرض تحسين جودة الخدمات بمرافق الايواء السياحي وطرق التعامل مع الزائر.
وشارك في تلك الورشة، عدد من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة بإجراءات الترخيص والتشغيل لمنشآت الإيواء السياحي وبحضور عدد من المواطنين العاملين في المنشآت السياحية، إلى جانب عدد من خريجي المعهد العالي للسياحة والضيافة.
وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة الباحة، زاهر الشهري، أن هذه الورشة تأتي ضمن المبادرات التي يعمل الفرع على تنفيذها بالتعاون مع الشركاء بالمنطقة.
وأضاف الشهري أن هذه الورشة تهدف بالمقام الأول الى تأهيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزائر والسائح في المكاتب الامامية ومرافق الفنادق والوحدات السكنية المرخصة من قبل هيئة السياحة والتعرف على أهم الأرقام والمشاريع لقطاع السياحة القادمة وجهود الدولة ودعمها في هذا الجانب، متضمنة التدريب على أساليب ومهارات التعامل مع الزائر.
19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441 05:10 PM
بالتعاون مع المعهد العالي للسياحة والضيافة وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية"سياحة الباحة" تنظم ورشة عمل لرفع مستوى جودة الخدمات الفندقية
نظم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة، وبالتعاون مع المعهد العالي للسياحة والضيافة، ورشة عمل متخصصة جمعت ملاك دور الإيواء السياحي، وذلك لغرض تحسين جودة الخدمات بمرافق الايواء السياحي وطرق التعامل مع الزائر.
وشارك في تلك الورشة، عدد من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة بإجراءات الترخيص والتشغيل لمنشآت الإيواء السياحي وبحضور عدد من المواطنين العاملين في المنشآت السياحية، إلى جانب عدد من خريجي المعهد العالي للسياحة والضيافة.
وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة الباحة، زاهر الشهري، أن هذه الورشة تأتي ضمن المبادرات التي يعمل الفرع على تنفيذها بالتعاون مع الشركاء بالمنطقة.
وأضاف الشهري أن هذه الورشة تهدف بالمقام الأول الى تأهيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزائر والسائح في المكاتب الامامية ومرافق الفنادق والوحدات السكنية المرخصة من قبل هيئة السياحة والتعرف على أهم الأرقام والمشاريع لقطاع السياحة القادمة وجهود الدولة ودعمها في هذا الجانب، متضمنة التدريب على أساليب ومهارات التعامل مع الزائر.
، "سياحة الباحة" تنظم ورشة عمل لرفع مستوى جودة الخدمات الفندقية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "سياحة الباحة" تنظم ورشة عمل لرفع مستوى جودة الخدمات الفندقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.