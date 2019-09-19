دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper «الجوازات» توضّح إمكانية السفر بـ«سجل الأسرة»

أكَّدت المديرية العامة للجوازات، اليوم الخميس، أنّ سجل الأسرة لا يعد وثيقة سفر.

جاء ذلك في معرض ردها على تساؤل ورد لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» من أحد المُغرِّدين تساءل عن إمكانية سفره وزوجته إلى الإمارات ببطاقة الأحوال المدنية، وابنته ببطاقة العائلة.

وقالت «الجوازات»، ردًا على ذلك: «سجل الأسرة لا يعد وثيقة سفر يجب إصدار جواز سفر مستقل ولمن هم دون الـ ١٥ عاماً يتم حجز موعد عبر منصة أبشر بهوية ولي الأمر».

وعبر موقعها الإلكتروني، أوضحت المديرية إجراءات إصدار أو تجديد جواز السفر السعودي من خدمة أبشر وإدارات الجوازات، حيث يشترط للحصول على جواز السفر لمن بلغ 15 عامًا فأكثر أن تكون الخصائص الحيوية مسجلة بالنظام، والتسجيل بخدمة «أبشر»، والتسجيل في العنوان الوطني، وتسديد رسم إصدار أو تجديد الجواز آليًّا، وموافقة الوالدين على إصدار الجواز لمن هم دون سن 21 عامًا وفي حالة وفاة الوالدين يكون إصدار الجواز بموافقة أحد الأخوة الذين بلغوا سن 21 عامًا بموجب صك حصر الورثة ويجوز تفويض من يرونه عن طريق خدمة «أبشر»، والدخول على خدمة «أبشر» والتأشير على التعليمات والتعهدات وإكمال خطوات إصدار الجواز، وعند طلب جواز بديل يجب إحضار الجواز القديم لدى مكاتب الجوازات عند استلام الجواز الجديد, ​ويجوز التفويض عبر «أبشر».

ويشترط للحصول على جواز السفر لمن هم دون 15 عامًا إضافة الأولاد في سجل الأسرة، وتسديد رسم إصدار الجواز آليًّا، وموافقة الوالدين على إصدار الجواز وفي حالة وفاتهما يكون إصدار الجواز بموافقة أحد الأخوة الذين بلغوا سن 21 عامًا بموجب صك حصر الورثة ويجوز تفويض من يرونه عن طريق «أبشر»، وإحضار صورتين حديثتي التصوير ملونة والخلفية بيضاء غير فورية أو مسحوبة لصاحب الجواز، وتعبئة حقول استمارة إصدار الجواز إلكترونيًّا وإرفاق صورة من هوية الوالدين وسجل الأسرة وفي حال وفاتهما ترفق صورة هوية أحد الأخوة الذي أصدر الموافقة مع إحضار الأصل منها للمطابقة، وعند طلب جواز بديل يجب إحضار الجواز القديم لدى مكاتب الجوازات ويجوز التفويض من خدمة «أبشر»، واستلام الجواز الجديد من إدارات الجوازات من قبل ولي الأمر ويجوز التفويض من «أبشر».