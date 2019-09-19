تعوضت إحدى معلمات الليث، لحادث مروري مروع أسفر عن إصابتها بعدة كسَور الاثنين الماضي.
ووفقاً لـ”سبق” ناشد زوج المعلمة المسؤولين (وزير الصحة ووزير التعليم) بنقل زوجته لمستشفى متخصص بجدة، بعد تدهور حالتها نتيجة الحادث الذي تعرضت له مع أربع من زميلاتها المعلمات في مدينة جدة أثناء عودتهن من مدرستهن بمحافظة الليث مطلع الأسبوع الحالي.
وقال الزوج حسن العبدلي إن المعلمة دخلت العناية المركزة بمستشفى الملك عبدالعزيز في غيبوبة تامة، بعد تعرضها لنزيف واستئصال الطحال، وتكسر 10 من أضلاعها وفخذها ويديها، ولا تزال في غيبوبة تامة بالعناية المركزة بمستشفى الملك عبدالعزيز “المحجر” في جدة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: معلمة تتعرض لحادث مروع في جدة.. وزوجها يكشف تفاصيل صادمة حول حالتها الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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