«تعليم القصيم» تطلق المنصة والهوية الإلكترونية للاحتفاء بالوطن

أطلق المدير العام للتعليم بمنطقة القصيم صالح بن عبد الرحمن الجاسر، اليوم الخميس، منصة المشاعر الوطنية، والهوية الإلكترونية الجديدة، للمنصات الرقمية والتفاعلية لمواقع وحسابات الإدارة الرسمية.

جاء ذلك تكريسًا وتعبيرًا عن معاني الولاء والانتماء للوطن والقيادة، وإبرازًا لمظاهر الاحتفاء باليوم الوطني الـ89، حسبما أوردته وكالة الأنباء السعودية.

واشتملت الهوية الإلكترونية الجديدة، التي عملت إدارة الإعلام والاتصال على تطويرها، تضمين شعار «همة حتى القمة» على الحسابات الرسمية للإدارة كافة، مع تحديث الموضوعات والخدمات المقدمة، بما يتوافق ومناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة جميع منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم في الموضوعات والبرامج المقدمة.

من جانبه، صرّح مدير إدارة الإعلام والاتصال في إدارة تعليم القصيم سلطان بن إبراهيم المهوس بأنَّ المدير العام دعا خلال تدشينه لمنصة المشاعر الوطنية، إلى مشاركة جميع منتسبي التعليم، وأبناء الوطن العزيزكافة؛ لإتاحة الفرصة للتعبير عن مشاعر الفخر والانتماء بمناسبة اليوم الوطني لتوحيد المملكة، باعتبارها نافذة للتعبير عن الفخر والعزة والحب لهذا الوطن الغالي في يومه الوطني التاريخي.

وأضاف أنَّ الإدارة العامة لتعليم القصيم وتنفيذًا لتوجيهات المدير العام، أكملت استعداداتها، وأتمت برامجها التي سيتم تنفيذها في المدارس للقطاعين، مع التأكيد على خلق الفرصة بشكل كامل لتمكين الطلاب والطالبات من إبراز مواهبهم وقدراتهم؛ في التعبير عن صدق ولائهم وانتمائهم للقيادة والوطن.