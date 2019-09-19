«الغذاء والدواء» تستدعي إحدى مشاهير مواقع التواصل بسبب جهاز كشف سرطان الثدي

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الخميس، استدعاء إحدى مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب جهاز طبي خاص بسرطان الثدي.

وأوضحت الهيئة – عبر موقعها الإلكتروني- أنها قامت باستدعاء إحدى مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن سوّقت ادعاءات غير دقيقة تؤكد قدرة جهاز على الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وكانت المسوّقة ظهرت في مقطع فيديو بمنشأة طبية لشرح ميزات جهاز Breastlight والتسويق له بادعاءات غير دقيقة.

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وأضافت هيئة الغذاء والدواء، أنها ضبطت المنتجات الموجودة لدى المنشأة الطبية، كما استدعت صاحبة الحساب لاستكمال الإجراءات النظامية.

وشددت الهيئة العامة للغذاء والدواء، على أن هذا النوع من الأجهزة لا يمكن الاعتماد عليه في التشخيص، ولا يُغني عن الكشف بواسطة الأشعة السينية (الماموجرام).

وأشارت هيئة الغذاء والدواء، إلى أن الإعلان عن أي جهاز أو منتج طبي يتطلب الحصول على تصريح مسبق من الهيئة التي تتحقق من صحة الادعاءات الطبية بالإعلان، ومن وجود أبحاث إكلينيكية معتبرة تثبت سلامة وكفاءة الجهاز، مشيرة إلى أن مخالفة هذا الأمر يعرِّض المخالف لعقوبات لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية.