شرطة الرياض تضبط مواطنين نشلا «حقيبة مسِنّة» بحي الشهداء

أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الخميس، القبض على مواطنين قاما بنشل حقيبة امرأة مُسِنّة عقب خروجها من المسجد بحي الشهداء، مضيفة أنه ثبت من الفحص الطبي تعاطيهما المواد المخدرة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض: إن التحقيقات الأمنية في حادثة نشل حقيبة امرأة مسنة كانت في طريقها لمنزلها الواقع بحي الشهداء بعد خروجها من المسجد مترجلة، أسفرت عن تحديد هوية مرتكبي هذه الجريمة.

وأضاف المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، أن الجانيين هما مواطنان في العقد الثاني من العمر، وتمّ القبض عليهما بعد توفر الأدلة على قيامهما باستخدام سيارة مستأجرة وسحب الحقيبة اليدوية من يد المرأة المسنة، وهي في طريقها لمنزلها مشيًا على الأقدام ما نتج عنه سقوطها أرضًا وتعرضها لكسر في اليد اليسرى.

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وأشار المتحدث باسم شرطة الرياض، أنَّ الجانيين أقرّا بمحاولة نشل حقيبة امرأة أخرى أثناء سيرها مترجلة في حي اليرموك، إلا أنّهما لم يتمكنا من ذلك .

وأوضحت شرطة منطقة الرياض أنّه ضبط بحوزة الجانيين عدد من الهواتف المحمولة مجهولة المصدر، فيما ثبت من الفحص الطبي تعاطيهما المواد المخدرة، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وأكدت شرطة منطقة الرياض، حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسوِّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

