تنفيذ حكم القتل قصاصًا في قاتل سلطان العتيبي بالرياض

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة بمحافظة القويعية بمدينة الرياض، بعد إدانته في جريمة قتل.

وقالت الوزارة في بيانٍ أوردته وكالة الأنباء السعودية، إنّ بندر بن جهيم بن لافي العصيمي (سعودي الجنسية)، أقدم على قتل سلطان بن هذال بن لافي العصيمي العتيبي (سعودي الجنسية)، وذلك بإطلاق النار عليه إثر خلاف بينهما.

وأوضح البيان أنّ سلطات الأمن تمكَّنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصًا وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ ورشد القاصرتين من ورثة القتيل، ومطالبتهما مع بقية الورثة باستيفاء القصاص.

وأضاف البيان: «أيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ وتكليف القاصرتين من ورثة القتيل ومطالبتهما مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور».

وأكّدت «الداخلية» حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، محذِّرةً كلَّ مَنْ تُسَوِّلُ له نفسه الإقدام على مثل ذلك، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.