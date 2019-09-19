اليوم الوطني / انتعاش أسواق منطقة الجوف استعداداً لليوم الوطني



سكاكا 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واس

تشهد أسواق منطقة الجوف بمختلف المدن والمحافظات خلال هذه الأيام انتعاشاً وإقبالاً لافتاً من المتسوقين , استعداداً لاستقبال اليوم الوطني الـ 89 للمملكة الموافق 23 سبتمبر من كل عام وما يعقبه من احتفالات واسعة بهذه المناسبة الغالية على قلوب جميع المواطنين.

ووفرت الكثير من منافذ البيع مختلف أنواع الاكسسوارات الخاصة باليوم الوطني التي تحمل شعار المملكة وصور قيادة هذه البلاد - حفظهم الله - تنوعت بين أعلام وأوشحة وصور وقبعات وغيرها من المستلزمات التي تضفي روح الولاء والانتماء لهذا الوطن المعطاء ، حيث شهدت هذه المحال إقبالًا كبيرًا من المواطنين على الشراء، استعداد لاستقبال هذه المناسبة الوطنية الغالية في بادرة تعكس روح المشاركة, وتأتي تعبيرًا عن الفرحة باليوم الوطني الـ 89، فيما يحرص المتسوقون على اقتناء صور عملاقة للعلم وصور القادة - حفظهم الله -.

وكالة الأنباء

وتشهد المكتبات ازدحاماً من قبل أولياء الأمور الذين يصطحبون أبناءهم الطلاب لشراء مستلزماتهم استعدادا للاحتفال باليوم الوطني في المدارس، حيث تخصص وزارة التعليم أسبوعاً للاحتفال باليوم الوطني تعبيرًا عن الفرحة، ويحرص أولياء الأمور على شراء الأعلام الصغيرة والقبعات الخضراء والقمصان التي تحمل صورة قادة البلاد - حفظهم الله - لأبنائهم بهدف زيادة الحس الوطني لديهم وحبهم لهذا الوطن وولائهم لقيادته الرشيدة.

// انتهى //

16:15ت م

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سكاكا 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واستشهد أسواق منطقة الجوف بمختلف المدن والمحافظات خلال هذه الأيام انتعاشاً وإقبالاً لافتاً من المتسوقين , استعداداً لاستقبال اليوم الوطني الـ 89 للمملكة الموافق 23 سبتمبر من كل عام وما يعقبه من احتفالات واسعة بهذه المناسبة الغالية على قلوب جميع المواطنين.ووفرت الكثير من منافذ البيع مختلف أنواع الاكسسوارات الخاصة باليوم الوطني التي تحمل شعار المملكة وصور قيادة هذه البلاد - حفظهم الله - تنوعت بين أعلام وأوشحة وصور وقبعات وغيرها من المستلزمات التي تضفي روح الولاء والانتماء لهذا الوطن المعطاء ، حيث شهدت هذه المحال إقبالًا كبيرًا من المواطنين على الشراء، استعداد لاستقبال هذه المناسبة الوطنية الغالية في بادرة تعكس روح المشاركة, وتأتي تعبيرًا عن الفرحة باليوم الوطني الـ 89، فيما يحرص المتسوقون على اقتناء صور عملاقة للعلم وصور القادة - حفظهم الله -.وكالة الأنباء السعودية بالجوف التقت الباعة في المكتبات ومحلات القرطاسيات الذين أكدوا الاستعداد منذ وقت مبكر من خلال توفير جميع متطلبات اليوم الوطني، حيث يُعد موسما تتسابق فيه منافذ البيع في عرض الأنواع المختلفة من الاكسسوارات تلبي ذائقة العميل تنوعت في الأشكال والأحجام والأفكار، ورغم الاستعداد المبكر في توفير كميات كبيرة إلا أن الإقبال المتزايد عليها يجعلها تنفذ من السوق بشكل سريع، ليشكل حراكاً اقتصاديًا للمشروعات الصغيرة.وتشهد المكتبات ازدحاماً من قبل أولياء الأمور الذين يصطحبون أبناءهم الطلاب لشراء مستلزماتهم استعدادا للاحتفال باليوم الوطني في المدارس، حيث تخصص وزارة التعليم أسبوعاً للاحتفال باليوم الوطني تعبيرًا عن الفرحة، ويحرص أولياء الأمور على شراء الأعلام الصغيرة والقبعات الخضراء والقمصان التي تحمل صورة قادة البلاد - حفظهم الله - لأبنائهم بهدف زيادة الحس الوطني لديهم وحبهم لهذا الوطن وولائهم لقيادته الرشيدة.// انتهى //16:15ت م0212

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