السعودية اليوم / سفير المملكة لدى فرنسا يقلد العقيد صالح الرشيد رتبته الجديدة



باريس 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واس

قلّد معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا الدكتور خالد بن محمد العنقري اليوم العقيد المهندس صالح عبدالله الرشيد رتبته الجديدة بناءً على الأمر السامي الكريم القاضي بترقيته إلى رتبة عميد، وذلك في مقر السفارة في العاصمة الفرنسية باريس.

وهنأ معالي السفير العميد الرشيد بهذه المناسبة، متمنياً له التوفيق والنجاح.

بدوره، قدّم العميد الرشيد شكره لمعاليه، داعياً الله عز وجل أن تكون دافعاً لبذل الجهود في خدمة الدين والوطن، وأن يكون عند ثقة وتطلع القيادة الرشيدة أعزها الله.

حضر المناسبة الملحق العسكري في فرنسا العقيد الركن إبراهيم ناصر المطوع.

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16:13ت م

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