اليوم الوطني / محافظو منطقة القصيم يرفعون التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني

بريدة 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسرفع محافظو منطقة القصيم أخلص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وللشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة .وقال محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم : كلنا فخر واعتزاز باليوم الوطني لتوحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - في رحلة مليئة بالكفاح والإصرار والعزيمة حتى أضحت المملكة اليوم أحدى الدول المتقدمة.وأكد ان بلادنا المباركة تزهو وتحصد عاماً بعد آخر منجزات وقفزات متتالية وضعت الوطن نبراساً يحتذى به على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية ، وان الجميع في هذا اليوم المجيد يملؤهم الفخر وتغمرهم السعادة وهم يعيشون في رغد ورفاهية متماسكين متعاضدين لخدمة الوطن والمساهمة في تنمية مسيرته .وأوضح محافظ الرس حسين بن عبدالله العساف أن اليوم الوطني يُجسد ملحمة وطن قادها الملك المؤسس وأبناؤه من بعده ، حيث أسس وأرسى قواعد متينة لبلد التوحيد وجَمع الشتات ووحد الأمة تحت راية التوحيد ، مؤكدا أن اليوم الوطني يُجسد صفحات مضيئة لمستقبل مُشرق لأبناء هذه الأمة بقيادتها الرشيدة التي أسست وأرست قواعد وطن اليوم لجيل اليوم والمستقبل ورسخت قواعد اقتصادية تنهض بالأمة وتجدد الدماء وتبث نهضة اقتصادية غير مسبوقة .من جانبه قال محافظ المذنب عبدالرحمن بن عوده السعوي : إننا في اليوم الوطني نستذكر المجد الذي سطره مؤسس هذه الدولة المباركة لتوحيد أرجاء هذا الوطن ليكون تحت راية التوحيد فخورين بمجدنا الذي تنامى في عهد الملوك البررة من أبناء المؤسس - رحمهم الله - حتى وقتنا الحاضر بقيادة الملك سلمان - أعزه الله- حيث ننعم في عهده الزاهر بمشروعات تنموية مختلفة وخطط مستقبلية طموحة تسمو بنا للمجد والعلياء من أجل بناء المجتمع ورخاء ألإنسان ، لافتا الى ان الجميع يحتفلون بهذا اليوم ويستذكرون ما مضى ويعتزون بحاضرنا ويستشرفون المستقبل المشرق - بإذن الله - الذي بدت بوادره من خلال رؤية ٢٠٣٠ المستقبلية .وأكد محافظ البدائع عبدالرحمن بن عبدالكريم السديس ان الوطن يمضي اليوم بخطى متسارعة نحو رؤية ٢٠٣٠، التي تعد نقلة نوعية في مسيرة الإصلاح الشامل وتعزيز استقرار ورفاهية الوطن والمواطن ، وقال : إننا حين نستذكر الإنجازات في هذه البلاد المباركة فإننا نعبر عن الفخر والاعتزاز بهذا الوطن العظيم الذي يحثنا على العمل وبذل الجهد ، وأن نقدم له كل ما يمكن ، وفاءاً له وحباً به ، وأن نتشارك جميعاً في نهضة وطن يستحق الكثير من الجهد والإخلاص والمثابرة .وقال محافظ البكيرية صالح بن عبدالعزيز الخليفة : نتذكر في هذه المناسبة الغالية الإنجازات التي سطرها الملك المؤسس - رحمه الله - وما بذله من عمل وكفاح ليوحد شتات هذه البلاد ، وأبناؤه البررة من بعده ، ليصلوا إلى نهضة هذا الوطن وتقدمه وازدهاره ، مشيرا الى انّ عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود - ايده الله - عُرف بسمات العزم والحزم، وتحققت فيه الكثير من الإنجازات في أرجاء الوطن، لتوفير كل مقومات العيش الكريم والرفاهية لجميع أبناء الوطن ، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد ولاة أمرها، ، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.من جهته ذكر محافظ عيون الجواء محمد بن عثمان العساف إن اليوم الوطني مناسبة مهمة يستذكر فيها الجميع نعم ﷲ علينا ، ووطننا كل يوم يرتقي الى مزيد من التطور والنمو في مختلف المجالات ، مشيرا إلى أن اليوم الوطني هو بداية عام جديد يضاف الى التاريخ المجيد للوطن وصفحة مضيئة تضاف إلى سجل حافل بالإنجاز والخير .وقال : إننا في هذا اليوم الغالي نستحضر الانجازات والتنمية الشاملة التي تعيشها بلادنا في كل جزء منها حيث حظيت محافظة عيون الجواء كغيرها من المحافظات والمدن بمملكتنا الغالية ، حيث تدشين حزمة من المشروعات التنموية التي تعكس اهتمام القيادة الرشيدة أيدها الله ببناء الإنسان والمكان لينعم المواطن بالحياة الكريمة من خلال تكامل الخدمات والمرافق في مختلف القطاعات .// يتبع //16:12ت م0209

اليوم الوطني / محافظو منطقة القصيم يرفعون التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني / إضافة أولى واخيرة

وأكد محافظ رياض الخبراء فهد بن حسن السلطان أن المملكة منذ تأسيسها شهدت قفزات تنموية يشهد عليها البعيد قبل القريب ، وذلك بتوفيق من الله ثم بدعم القيادة الحكيمة التي تولي النمو الاقتصادي اهتمامًا كبيراً .

وقال : نستذكر في هذه الأيام أهمية التكاتف والوحدة والتمسك بدين الله الذي لولاه ثم التكاتف لما تحقق وجود هذا الوطن المعطاء بحكومته الرشيدة التي عزها الله بالاهتمام بالحرمين الشريفين والحرص على رفعة هذا الدين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ، وسمو ولي عهده الامين - حفظهما الله - .

وأشار محافظ عقلة الصقور سليمان بن علي الفوزان الى أنه يحق للجميع الفخر والاعتزاز بهذا اليوم المجيد ، فهو ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا ، وهو سيرة بطل وبناء دولة ، حيث تحقق في هذا اليوم توحيد المملكة في وحدة متكاملة ، وقال : إن اليوم الوطني لمملكتنا الحبيبة هو أحد الأيام المضيئة لتاريخنا تحقق فيه الكثير من الانجازات في مملكتنا الحبيبة .

وذكر محافظ الشماسية فهد بن راضي الراضي أن اليوم الوطني الـ 89 للمملكة مناسبة غالية يستذكر فيه الجميع جمع شمل أهل هذه البلاد بعون الله تحت قيادة المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله تعالى - ، حيث جمع الله به القلوب ، وأمن الله به السبل فأصبحت المملكة حرزا آمنا تلاحم فيها الراعي والرعية وترابطت الأواصر المجتمعية ، ونشر العلم وعمت الخيرات والبركات أرجاء هذا الوطن .

وقال محافظ النبهانية طارق بن عبدالله اليحياء:" جيلا بعد جيل يستذكرون مراحل التوحيد على يد الملك المؤسس ورجـالـه المـخلصـيـن ، وما صاحب هذا الحدث التاريخي من كفاح متواصل حتى تحقق هذا الكيان العظيم .

وأضاف : إننا ننعم في هذا العهد بالعديد من المنجزات التي حظيت بها محافظة النبهانية كمثيلاتها من بقية محافظات هذا الوطن الغالي ، منها مشاريع بلدية وخدمية ، ومشاريع تعليمية وصحية تخدم المحافظة والمراكز المرتبطة بها ، سائلا الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا الغالية من كل سوء ويحفظ ولاة أمورنا ويوفقهم إلى ما فيه الخير والصلاح .

وقال محافظ الاسياح محمد بن علي العريفي : إن اليوم الوطني يوم يستلهم في الجميع الدروس من مسيرة القائد الذي استطاع بإيمانه بالله تعالى ثم حنكته أن يضع قواعد هذا الميناء الشامخ والثابت بإذن الله تعالى ، وأن هذا العهد عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهدة الأمين - حفظهما الله - هو عهد البناء والنهضة الذي عم جميع أرجاء الوطن .

في حين أكد محافظ ضرية صالح بن مبارك الشعمل أن توحيد هذا الكيان أثمر عن إحداث نهضة نحياها اليوم في مختلف المجالات التنموية و القطاعات والتطور والازدهار والنهضة الحضارية التي تعمُّ جميع أرجاء البلاد على جميع المستويات بجميع مرافقه وأجزائه التي اتسمت بالتكامل والشمولية لتحقق آمال وتطلعات المواطنين بجميع فئاتهم ولتضمن لهم حياة كريمة ينعمون فيها بالرفاهية والسعادة ، وتضمن للوطن الاستقرار والتطور مع جعْلِ التخطيط للمستقبل من الأولويات، ومن ذلك ما تشهده محافظة ضرية من تطور في جميع المجالات التعليمية والصحية والخدمية .

وأشار الى إن ما تشهده المملكة اليوم من نهضة شاملة في مختلف الأصعدة ما هو إلا انعكاس للرؤية 2030 التي تقود هذا البلد بنهج ثابت يرتكز على تطبيق استراتيجيات وخطط لتحقيق تطلعات وآمال شعبه بما يجعلها في مصاف الدول المتقدمة.

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