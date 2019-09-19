السعودية اليوم / انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي السابع لصحة السمع في الأردن



عمّان 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واس

انطلقت في العاصمة الأردنية عمان اليوم ، فعاليات المؤتمر الدولي السابع لصحة السمع ، بمشاركة عدد من الدول العربية والأجنبية.

وقال رئيس الأكاديمية العربية للسمع خالد عبد الهادي العيسى خلال حفل الافتتاح: إن المؤتمر يهدف إلى التعليم الطبي لذوي الاختصاص في السمع والتوازن والنطق والأنف والأذن والحنجرة والأطفال، بالتركيز على ما هو جديد من الأبحاث العلمية وكذلك المشاركة العالمية وتبادل الخبرات بين الاختصاصيين في مجالات مختلفة.

ويتضمن المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام، ورشات خاصة بالسمع والوقوف على آخر ما توصل له العلم من تأهيل وزراعة القوقعة، إضافة لعمل برمجة عن بعد لأول مرة لقوقعة سمعية ، وطرق تركيب المعينات السمعية ، وتشخيص وعلاج مرض الدوار.

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16:08ت م

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