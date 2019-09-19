

الرياض 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واس

عقدت بمقر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، ورشة عمل متخصصة حول (تقييم نضج الوزارة في إدارة وقياس الأداء)، وهو أحد المتطلبات الحديثة لمركز قياس أداء الأجهزة العامة "أداء"، وقد حضر الورشة أكثر من 20 مسؤولاً من أصحاب الفضيلة والسعادة الوكلاء ورؤساء القطاعات الرئيسية في الوزارة.

وفي مستهل الورشة تحدث سعادة المدير العام لمكتب تحقيق الرؤية الأستاذ عبدان العبدان أن هذه الورشة تأتي بناءً على توجيه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يحرص أن تكون مخرجات التقييم للوزارة متوائمة مع المعايير العلمية التي تنتهجها رؤية المملكة 2030، بما يتيح للوزارة تحقيق أهدافها الإستراتيجية.

بعد ذلك تم استعراض مشروع تقييم نضج الأجهزة العامة في ثقافة قياس الأداء، والمتطلبات التي أوردها المشروع، تلا ذلك العديد من المداخلات والأسئلة والاستفسارات، بما فيها التعامل مع متطلبات المرحلة القادمة في تحقيق مستهدفات الوزارة، ورفع ثقافة الأداء لديها، بما يزيد من مساهمتها في برامج ورؤية المملكة 2030.

// انتهى //

16:06ت م

0203





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تعقد ورشة عمل متخصصة حول تقييم نضج الوزارة في إدارة وقياس الأداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.