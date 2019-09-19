اليوم الوطني / مسؤولون بجدة : 89 عاماً والوطن يواصل مسيرة التطور والنماء



جدة 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واس

رفع عدد من مسؤولي الإدارت والجهات الخدمية بمحافظة جدة ، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين-حفظهما الله- ، وجميع أبناء الشعب الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة .

وقال مدير إدارة مرور محافظة جدة العميد سلمان بن معيوض الجميعيتي "يأتي اليوم الوطني لمملكتنا الغالية ليجسد تاريخ أمة حافلة بالإنجازات والملاحم العظيمة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله - ، ففي مثل هذا اليوم سجل التاريخ مولد المملكة العربية

وأشار إلى أن إدارة مرور محافظة جدة وبهذه المناسبة تشارك الجميع فرحته بيوم الوطن وتسهم أيضاً في تحقيقها من خلال عملها على توفير السلامة المرورية وإعطاء أقصى درجات الانسيابية لأهالي المدينة وزائريها عبر خطه ميدانية.

من جانبه أكد مدير الادارة العامة للدفاع المدني بجدة العميد الدكتور عبد العزيز بن صالح الزهراني ، أن من فضل الله ونعمته على هذا الوطن المبارك , أن هيأ له قادة أوفياء وحكاماً جعلوا رضى الله غايتهم ومصلحة الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار .

وقال "تعد وحدتنا الوطنية التي بدأ مسيرتها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن - طيب الله ثراه– أعظم وحدة عرفها التاريخ المعاصر ، حيث توافرت فيها كل مقومات الوحدة الشرعية , وتحقق بسببها لهذا الوطن الأمن و الاستقرار , والتقدم والنماء وذلك بفضل الله عز و جل ثم بما بذله قادتنا المخلصين الأوفياء من جهد وما أخذوا به من أسباب" .

بدوره أبان رئيس جمعية خيركم بجدة المهندس عبدالعزيز حنفي ، أن اليوم الوطني فخر لكل من يعيش في هذا البلد المبارك ، والملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله - أسس كياناً عظيماً أرسى دعائمه وثبت أركانه ليجمع شمل أبناء الوطن الواحد ويوحد كلمتهم تحت راية التوحيد فالمؤسس طيب الله ثراه لم يوحد الأرض فقط بل وحد الإنسان والوجدان لتكون هذه البلاد وجهة السلام والإسلام والخير والرخاء.

وأفاد أن يوم الوطن أتى ونحن نمر بمرحلة جديدة من التطور من خلال الرؤية المستقبلية رؤية المملكة 030 ” التي تعكس تطلعات القيادة ـ أيدها الله ـ لبناء مستقبل مشرق لهذا الوطن وتحقيق التنمية الشاملة ، ويوماً بعد يوم يلمس أبناء شعبنا الكريم المنجزات والقفزات التنموية والحضارية في مختلف المجالات والتي تؤكد صلابة التأسيس وقوة البناء لهذه الدولة المباركة التي بنيت على أسس وثيقة وقواعد متينة هما كتاب الله الكريم ، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ".

بدوره قال الأمين العام لوقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية لؤي بن همام طرابزوني "يجسد لنا اليوم الوطني كل عام ملحمة التوحيد على يد الملك عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه- ، واليوم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، وأبناء الوطن ماضون قُدماً تحت لواء الانتماء والولاء لهذا الوطن ولقيادته ، يسابقون الأمم نحو الحضارة والرقي والازدهار.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة جمعية إبصار الخيرية شرف بن جبر العلياني أن ما تشهده المملكة اليوم من تنمية وإنجاز تحقق بتوفيق الله ثم بفضل الجهود المخلصة التي بذلها قادة هذه البلاد المباركة منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله -، وصولا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - أيده الله - الذي يواصل مسيرة البناء والتنمية محققا للوطن وأبناء شعبه المجد والعز ومزيدا من الخير التي يتردد صداه عالياً في جنبات الوطن وعلى أمتنا العربية والإسلامية .

// انتهى //

16:06ت م

0202



جدة 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسرفع عدد من مسؤولي الإدارت والجهات الخدمية بمحافظة جدة ، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين-حفظهما الله- ، وجميع أبناء الشعب الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة .وقال مدير إدارة مرور محافظة جدة العميد سلمان بن معيوض الجميعيتي "يأتي اليوم الوطني لمملكتنا الغالية ليجسد تاريخ أمة حافلة بالإنجازات والملاحم العظيمة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله - ، ففي مثل هذا اليوم سجل التاريخ مولد المملكة العربية السعودية بعد ملحمة البطولة التي قادها المؤسس في توحيد هذا الوطن وتتوالى هذه الصورة المجيدة في مثل هذا اليوم من كل عام لتنير لنا درباً ، وطموحاً ، وعطاءً متصاعداً ، وأفقاً نحو أفضل ما يمكن أن يراه الفرد في بلدٍ فتي كوطننا الغالي" .وأشار إلى أن إدارة مرور محافظة جدة وبهذه المناسبة تشارك الجميع فرحته بيوم الوطن وتسهم أيضاً في تحقيقها من خلال عملها على توفير السلامة المرورية وإعطاء أقصى درجات الانسيابية لأهالي المدينة وزائريها عبر خطه ميدانية.من جانبه أكد مدير الادارة العامة للدفاع المدني بجدة العميد الدكتور عبد العزيز بن صالح الزهراني ، أن من فضل الله ونعمته على هذا الوطن المبارك , أن هيأ له قادة أوفياء وحكاماً جعلوا رضى الله غايتهم ومصلحة الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار .وقال "تعد وحدتنا الوطنية التي بدأ مسيرتها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن - طيب الله ثراه– أعظم وحدة عرفها التاريخ المعاصر ، حيث توافرت فيها كل مقومات الوحدة الشرعية , وتحقق بسببها لهذا الوطن الأمن و الاستقرار , والتقدم والنماء وذلك بفضل الله عز و جل ثم بما بذله قادتنا المخلصين الأوفياء من جهد وما أخذوا به من أسباب" .بدوره أبان رئيس جمعية خيركم بجدة المهندس عبدالعزيز حنفي ، أن اليوم الوطني فخر لكل من يعيش في هذا البلد المبارك ، والملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله - أسس كياناً عظيماً أرسى دعائمه وثبت أركانه ليجمع شمل أبناء الوطن الواحد ويوحد كلمتهم تحت راية التوحيد فالمؤسس طيب الله ثراه لم يوحد الأرض فقط بل وحد الإنسان والوجدان لتكون هذه البلاد وجهة السلام والإسلام والخير والرخاء.وأفاد أن يوم الوطن أتى ونحن نمر بمرحلة جديدة من التطور من خلال الرؤية المستقبلية رؤية المملكة 030 ” التي تعكس تطلعات القيادة ـ أيدها الله ـ لبناء مستقبل مشرق لهذا الوطن وتحقيق التنمية الشاملة ، ويوماً بعد يوم يلمس أبناء شعبنا الكريم المنجزات والقفزات التنموية والحضارية في مختلف المجالات والتي تؤكد صلابة التأسيس وقوة البناء لهذه الدولة المباركة التي بنيت على أسس وثيقة وقواعد متينة هما كتاب الله الكريم ، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ".بدوره قال الأمين العام لوقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية لؤي بن همام طرابزوني "يجسد لنا اليوم الوطني كل عام ملحمة التوحيد على يد الملك عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه- ، واليوم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، وأبناء الوطن ماضون قُدماً تحت لواء الانتماء والولاء لهذا الوطن ولقيادته ، يسابقون الأمم نحو الحضارة والرقي والازدهار.من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة جمعية إبصار الخيرية شرف بن جبر العلياني أن ما تشهده المملكة اليوم من تنمية وإنجاز تحقق بتوفيق الله ثم بفضل الجهود المخلصة التي بذلها قادة هذه البلاد المباركة منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله -، وصولا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - أيده الله - الذي يواصل مسيرة البناء والتنمية محققا للوطن وأبناء شعبه المجد والعز ومزيدا من الخير التي يتردد صداه عالياً في جنبات الوطن وعلى أمتنا العربية والإسلامية .// انتهى //16:06ت م0202

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / مسؤولون بجدة : 89 عاماً والوطن يواصل مسيرة التطور والنماء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.