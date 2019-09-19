السعودية | “الدفاع المدني بالرياض”: إطلاق صافرات الإنذار ضمن الإجراءات الفنية الروتينية للتأكد من كفاءة النظام وجاهزيته

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 3:22 مساءً, 19 سبتمبر 2019 م المناطق - واس أكد المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض ‏المقدم محمد الحمادي, أن تجربة إطلاق صافرات الإنذار التي أطلقت هذا اليوم بمدينة الرياض ومحافظة الخرج والدرعية والدلم مجدوله مسبقا, وتهدف للتأكد من كفاءة نظام الإنذار وجاهزيته ولتقييم جودة وكفاءة عمل الصافرات ‏وهي ضمن الإجراءات الفنية الروتينية لقياس جاهزية النظام.

وكان الدفاع المدني قد أرسل رسائل نصية عديدة منذ بداية الأسبوع الحالي على السكان للتنبيه والتذكير بموعد إطلاق الصافرات وكذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة.

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