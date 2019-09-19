السعودية | الخارجية الإيرانية : السعودية بلد مهم في المنطقة والعالم الإسلامي

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الخارجية الإيرانية : السعودية بلد مهم في المنطقة والعالم الإسلامي والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:54 مساءً, 19 سبتمبر 2019 م
المناطق - الرياض
أدلى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية (عباس موسوي)، اليوم الخميس، بتصريحات تجاه المملكة مؤكدًا أن طهران تريد الخير للمنطقة.
وادعى موسوي: بأن “إيران تعتبر السعودية بلدًا مهمًا في المنطقة والعالم الإسلامي، ولا نطالب بإلغاء دورها، وعلى السعودية أيضًا ألا تسعى لإلغاء دور إيران البناء في المعادلات“، حسب زعمه.
وأشار موسوي إلى ما سماها القواسم المشتركة بين دول المنطقة، قائلًا إنها كثيرة ولها أيضًا اختلافات بوجهات النظر، هي في الواقع تصورات من صنع من أشار إليهم باسم “الأجانب”.
وزعم موسي أن “إيران تريد الخير للمنطقة، وأن سياستنا الخارجية مبنية على أساس الأمن والمصالح الوطنية، ولا ينبغي أن يقل مستواها بسبب الانتقادات المتذرعة”.
وأضاف موسوي أن “الدبلوماسية لن تُعطل أبدًا والقوة العسكرية والدبلوماسية تكملان بعضهما البعض”، مدعيا أن بلاه “أهل للحوار والتعاطي والسلام كما نحن مقاتلون وأبطال”.
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