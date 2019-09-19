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وفد روسي يبحث مع وزارة الإسكان آليات تفعيل التعاون المشترك
متابعات الخليج 365 - الرياض
استضافت وزارة الإسكان من خلال الإدارة العامة للتعاون الدولي وفداً روسياً برئاسة وكيل وزارة البناء والإسكان والمرافق العامة في روسيا السيد Nikita E. Stasishin استقبله مستشار الوزير والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني وخدمات المستفيدين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر.
وبدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من سمو الأمير للوفد الروسي، بعد ذلك تم إطلاع الوفد الروسي على مشاريع وزارة الإسكان ودراسة آليات تفعيل التعاون المشترك بين البلدين من خلال البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم التي سبق عليها في مدينة (سانت بطرسبورغ)، بين المملكة وروسيا، وتم بحث الفرص الاستثمارية لدى المملكة وسبل التعاون المشترك بين القطاع الخاص في البلدين.
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