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اتحاد الإذاعات الإسلامية : استهداف أرامكو عدوان تخريبي غادر
متابعات الخليج 365 - واس
أدان اتحاد الإذاعات الإسلامية، العدوان التخريبي الغادر الذي تعرضت له المنشآت النفطية لشركة أرامكو السعودية بمحافظة بقيق وهجرة خريص، ومحاولة التأثير على انسياب تصدير الطاقة لمختلف الأسواق العالمية.
وقال في بيان له: ” إننا في اتحاد الإذاعات الإسلامية إذ ندين هذه الهجمات التخريبية الجبانة لنعلن دعمنا للمملكة العربية السعودية، ونثمن جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في محاربة الإرهاب والدفاع بكل ما تملك من قوة عن أرضها المقدسة ومواطنيها والمقيمين بها، وبإذن الله ستظل المملكة كما كانت دائماً دعماً وسنداً لكافة المسلمين بمختلف أنحاء العالم، حفظ الله بلاد الحرمين الشريفين من كل مكروه، وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار وأعان ولاة أمرها لخدمة الاسلام والمسلمين”.
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