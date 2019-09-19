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جدة - عمرو شويل عاجل.. السعودية في رسالة لمجلس الأمن: نتعامل مع هجوم إرهابي منظم | صحيفة الخليج 365 الالكترونية ← ← عاجل.. السعودية في رسالة لمجلس الأمن: نتعامل مع هجوم إرهابي منظم

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