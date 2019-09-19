الان تتابع عاجل.. “الدفاع المدني” يكشف سبب إطلاق صافرات الإنذار في الرياض والدرعية والخرج #تجربه_صافرات_الانذار والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
أكد المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي, أن تجربة إطلاق صافرات الإنذار التي أطلقت هذا اليوم بمدينة الرياض ومحافظة الخرج والدرعية والدلم مجدولو مسبقًا, و”تهدف للتأكد من كفاءة نظام الإنذار وجاهزيته ولتقييم جودة وكفاءة عمل الصافرات وهي ضمن الإجراءات الفنية الروتينية لقياس جاهزية النظام.
وكان الدفاع المدني، أرسل رسائل نصية عديدة منذ بداية الأسبوع الحالي على السكان للتنبيه والتذكير بموعد إطلاق الصافرات وكذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة.
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