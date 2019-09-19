الان تتابع القبض على شابين حاولا خطف شنطة سيدة وأسقطاها أرضا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن التحقيقات الأمنية في حادثة نشل حقيبة امرأة مسنة كانت في طريقها لمنزلها الواقع بحي الشهداء بعد خروجها من المسجد مترجلة , أسفرت – بفضل من الله – عن تحديد هوية مرتكبي هذه الجريمة وهما مواطنان في العقد الثاني من العمر.
وأكد المتحدث، في بيان، أنه تم القبض عليهما بعد توفر الأدلة على قيامهما باستخدام سيارة مستأجرة وسحب الحقيبة اليدوية من يد المرأة المسنة وهي في طريقها لمنزلها مشيا على الأقدام، ما نتج عنه سقوطها أرضاً وتعرضها لكسر في اليد اليسرى ، كما أقرّا بمحاولة نشل حقيبة امرأة أخرى أثناء سيرها مترجلة في حي اليرموك إلا أنهما لم يتمكنا من ذلك.
وقد ضبط بحوزتهما عدد من الهواتف المحمولة مجهولة المصدر فيما ثبت من الفحص الطبي تعاطيهما للمواد المخدرة ، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره , والله الهادي إلى سواء السبيل.
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