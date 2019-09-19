شكرا لقرائتكم خبر عن كيف سيتصدى «الذكاء الاصطناعي» لـ«الاحتيال» في التأمين؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت شركة نجم لخدمات التأمين، وإحدى الشركات البارزة في مجال تقنيات تحليلات البيانات ومكافحة الاحتيال «ساس»، إبرام اتفاقية تعاون تقني يهدف إلى تسخير خبرة الشركة في مواجهة حالات الاحتيال في مطالبات التأمين على المركبات والحدّ منها.

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وتستهدف «نجم» في اتفاقية التعاون المبرمة تحسين مستويات الكفاءة في الكشف عن محاولات الاحتيال والاستعادة السريعة للمطالبات، فضلاً عن تحسين جودة التنبيهات، بُغية ترشيد المطالبات عبر تقييم نماذج المطالبة التأمينية المقدمة من العملاء واتباع نهج استباقي لاكتشاف أية محاولات للاحتيال ومنعها، وذلك بالاستفادة من أحدث تقنيات التحليلات والكشف عن الاحتيال.

ومن المقرّر أن تعمل «ساس»، من خلال تقنياتها المتطورة في الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلات، على أتمتة جوانب تعريف الأنماط الخاصة بالمطالبات التأمينية لدى «نجم»، مستهدفة استكمال العمليات اليدوية الحالية للكشف عن مزاعم الاحتيال من خلال الاستجابات السلوكية وإجراء عمليات تقييم أنماط المخاطر بطريقة تلقائية.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة نجم لخدمات التأمين الدكتور محمد السليمان، إلى أهمية الشراكة مع «ساس»، مؤكّداً أن تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلات قدارة على إحداث موجة من الحلول المبتكرة الكفيلة بالكشف عن المخاطر ووقف الاحتيال في مجال التأمين، معرباً عن سعادته بالتعاون مع «ساس» التي وصفها بإحدى أفضل الشركات في مجال تخصصها.