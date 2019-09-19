شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس ليبيريا في ضحايا حريق المدرسة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للرئيس جورج وياه رئيس جمهورية ليبيريا، إثر اندلاع حريق في مدرسة بجمهورية ليبيريا، وما نتج عنه من وفيات.

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وقال خادم الحرمين الشريفين «علمنا بنبأ اندلاع حريق في مدرسة بجمهورية ليبيريا، وما نتج عن ذلك من وفيات، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية ليبيريا الصديق ألم هذا المصاب، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة، وأن لا تروا أي مكروه».

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة للرئيس جورج وياه رئيس جمهورية ليبيريا، إثر اندلاع حريق في مدرسة بجمهورية ليبيريا، وما نتج عنه من وفيات.

وقال ولي العهد «بلغني نبأ اندلاع حريق في مدرسة بجمهورية ليبيريا، وما نتج عنه من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة».