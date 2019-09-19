شكرا لقرائتكم خبر عن ماكينزي: دور رائد للسعودية في المسائل الأمنية الإقليمية.. وحفظ حرية الملاحة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

ثمن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، انضمام المملكة إلى مجموعة الأمن البحري الدولي، والقيام بدور نشط في الحفاظ على حرية الملاحة وتعزيز الأمن البحري وتخفيف التوترات الإقليمية.

وقال ماكينزي -وفقا للحساب الرسمي للسفارة الأمريكية في الرياض عبر «تويتر»-: «نحن نقدر الدور الرائد للمملكة العربية السعودية في المسائل الأمنية الإقليمية ونرحب بالتزامها بالحفاظ على التدفق الحر للتجارة، الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد العالمي».

وأضاف: «تمثل التهديدات التي تواجه حرية الملاحة مشكلة دولية تتطلب حلاً دولياً، ويسعدنا أن المملكة العربية السعودية ستنضم إلى أستراليا ومملكة البحرين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة كجزء من هذا الحل».