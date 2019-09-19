شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: انقطاع في خليص والكامل وذهبان وأبحر.. نعتذر للمشتركين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) قدمت الشركة السعودية للكهرباء اعتذارها للمشتركين في خليص والكامل، وحي ذهبان وأبحر في جدة، عن انقطاع الخدمة الكهربائية. وطمأنت «الكهرباء» الأهالي عبر حسابها في «تويتر» اليوم (الخميس) بأن الخدمة بدأت في العودة تدريجياً، مضيفة «فرقنا الميدانية تعمل بكامل طاقتها لمعالجة الخلل الفني، وإعادة الخدمة لباقي المشتركين المتأثرين بأسرع وقتٍ ممكن».



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