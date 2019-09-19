شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شابين حاولا سرقة حقيبة امرأة.. فارتطمت بالإسفلت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

صرح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض أن الجهات الأمنية في مدينة الرياض تمكنت من القبض على شابين، حاولا سرقة شنطة امرأة أثناء سيرها في أحد الطرق، ما أدى إلى سقوطها بقوة على الإسفلت.

وأظهر مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة مركبة يستقلها شخصان، اقتربا من المرأة أثناء سيرها وخروج أحدهما من النافذة لخطف شنطتها اليدوية، إلا أنه فشل في مبتغاه ما نتج عنه سقوط المرأة على الإسفلت، ثم لاذا بالفرار، فيما كشفت مصادر أن المرأة لم تتعرض لمكروه جراء الحادثة.

وأوضح المتحدث أن الجانيين استخدما سيارة مستأجرة وسحب أحدهما الحقيبة اليدوية من يد المرأة المسنة وهي في طريقها لمنزلها سيراً على الأقدام ما نتج عنه سقوطها أرضاً وتعرضها لكسر في اليد اليسرى، كما أقرّا بمحاولة نشل حقيبة امرأة أخرى أثناء سيرها مترجلة في حي اليرموك إلا أنهما لم يتمكنا من ذلك.