القيادة تعزي رئيس ليبيريا في وفاة أطفال جراء حريق بمدرسة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة الرئيس جورج وياه رئيس جمهورية ليبيريا، إثر اندلاع حريق في مدرسة بجمهورية ليبيريا، وما نتج عنه من وفيات.

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وقال الملك " علمنا بنبأ اندلاع حريق في مدرسة بجمهورية ليبيريا، وما نتج عن ذلك من وفيات، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية ليبيريا الصديق ألم هذا المصاب، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة، وأن لا تروا أي مكروه ".

كما بعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس جورج وياه رئيس جمهورية ليبيريا، إثر اندلاع حريق في مدرسة بجمهورية ليبيريا، وما نتج عنه من وفيات.

وقال سمو ولي العهد " بلغني نبأ اندلاع حريق في مدرسة بجمهورية ليبيريا، وما نتج عنه من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة ".