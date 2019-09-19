السعودية | السعودية في رسالة لمجلس الأمن: نتعامل مع هجوم إرهابي منظم

شكرا لقرائتكم السعودية في رسالة لمجلس الأمن: نتعامل مع هجوم إرهابي منظم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت السعودية في رسالة إلى مجلس الأمن أنها تتعامل مع هجوم إرهابي منظم.

وأرسلت البعثة السعودية لدى الأمم المتحدة أمس الأربعاء رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غيتيريس وأخرى إلى رئيس مجلس الأمن المندوب الروسي الدائم فاسيلي نبنزيا، وإلى أعضاء مجلس الأمن. وحملت الرسالتان شرحاً لموقف السعودية من الهجوم على منشآتها النفطية والاقتصاد العالمي برمته.

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ودعت السعودية في الرسالة الأمم المتحدة والخبراء الدوليين للمشاركة بالتحقيق في الهجوم على معملي أرامكو في خريص وبقيق في المنطقة الشرقية السبت الماضي.

وأوضحت السعودية في الرسالة أن الأسلحة المستخدمة في هجوم أرامكو إيرانية.

وأكد السعودية في رسالتها لمجلس الأمن أن ستتخذ إجراءات للرد على هجوم أرامكو وفقا للقانون الدولي.