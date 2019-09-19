، محافظ الجموم يدشن البرنامج التفاعلي للاحتفاء باليوم الوطني 89 ،

محمد بن مسعود - الدمام - دشن محافظ الجموم، عمران بن حسن الزهراني، اليوم، البرنامج التفاعلي للاحتفاء باليوم الوطني 89 للمملكة والذي تُشرف عليه إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة.

وأوضح مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة، سرور بن خليف الظويفري، أنه بناءً على موافقة الوزارة على تنفيذ البرنامج التفاعلي للإحتفاء باليوم الوطني 89 للمملكة العربية السعودية والذي يحمل شعار "همة حتى القمة" ضمن مساهمات فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة في إبراز هذا اليوم، وحيث سيتم تنفيذه في مساجد وجوامع المنطقة.

وأضاف "الظويفري" أن مبادرة حب وطننا والولاء لولاة أمرنا هي عبادة نتقرب بها لربنا والتي تهدف إلى تأكيد الأمر بلزوم الجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمر، وإلى تعزيز دور المسجد وترسيخ الشعور بالمسؤولية والمواطنة، كما تهدف إلى تحصين الشباب من الفكر المتطرف والمنهج الخفي وهي كذلك تبرز دور الدعاة والعلماء والخطباء في توعية المجتمع بالإضافة إلى تفنيد الشبه والرد عليها من الكتاب والسنة، سائلاً الله أن يحفظ وطننا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأن ينعم علينا بالأمن والأمان، وأن ينصر جنودنا البواسل.