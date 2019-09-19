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أدان اتحاد الإذاعات الإسلامية، العدوان التخريبي الغادر الذي تعرضت له المنشآت النفطية لشركة أرامكو السعودية بمحافظة بقيق وهجرة خريص، ومحاولة التأثير على انسياب تصدير الطاقة لمختلف الأسواق العالمية.
وقال الاتحاد في بيان له: إننا في اتحاد الإذاعات الإسلامية، إذ ندين هذه الهجمات التخريبية الجبانة لنعلن دعمنا للمملكة العربية السعودية، ونثمن جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في محاربة الإرهاب والدفاع بكل ما تملك من قوة عن أرضها المقدسة ومواطنيها والمقيمين بها.
وأضاف: بإذن الله ستظل المملكة كما كانت دائماً دعماً وسنداً لكافة المسلمين بمختلف أنحاء العالم، حفظ الله بلاد الحرمين الشريفين من كل مكروه، وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار وأعان ولاة أمرها لخدمة الإسلام والمسلمين.
19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441 03:02 PM
ثمّن جهود حكومة خادم الحرمين في محاربة الإرهاب
أدان اتحاد الإذاعات الإسلامية، العدوان التخريبي الغادر الذي تعرضت له المنشآت النفطية لشركة أرامكو السعودية بمحافظة بقيق وهجرة خريص، ومحاولة التأثير على انسياب تصدير الطاقة لمختلف الأسواق العالمية.
وقال الاتحاد في بيان له: إننا في اتحاد الإذاعات الإسلامية، إذ ندين هذه الهجمات التخريبية الجبانة لنعلن دعمنا للمملكة العربية السعودية، ونثمن جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في محاربة الإرهاب والدفاع بكل ما تملك من قوة عن أرضها المقدسة ومواطنيها والمقيمين بها.
وأضاف: بإذن الله ستظل المملكة كما كانت دائماً دعماً وسنداً لكافة المسلمين بمختلف أنحاء العالم، حفظ الله بلاد الحرمين الشريفين من كل مكروه، وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار وأعان ولاة أمرها لخدمة الإسلام والمسلمين.
، اتحاد الإذاعات الإسلامية يُدين العدوان على "أرامكو" ،
المصدر : الخليج 365
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