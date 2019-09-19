- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت شرطة الرياض الإطاحة بمواطنين تورطا في نشل حقيبة امرأة مسنة؛ وذلك تأكيداً للخبر الذي كانت قد نشرته "الخليج 365" صباح اليوم.
تفصيلاً، صرح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض بأن التحقيقات الأمنية في حادثة نشل حقيبة امرأة مسنة كانت في طريقها لمنزلها الواقع بحي الشهداء بعد خروجها من المسجد مترجلة، أسفرت عن تحديد هوية مرتكبي هذه الجريمة وهما مواطنان في العقد الثاني من العمر.
وقال المتحدث: تم القبض عليهما بعد توفر الأدلة على قيامهما باستخدام سيارة مستأجرة وسحب الحقيبة اليدوية من يد المرأة المسنة وهي في طريقها لمنزلها مشياً على الأقدام، ما نتج عنه سقوطها أرضاً وتعرضها لكسر في اليد اليسرى، كما أقرّا بمحاولة نشل حقيبة امرأة أخرى أثناء سيرها مترجلة في حي اليرموك، إلا أنهما لم يتمكنا من ذلك.
وأضاف: قد ضبط في حوزتهما عدد من الهواتف المحمولة مجهولة المصدر فيما ثبت من الفحص الطبي تعاطيهما للمواد المخدرة، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441 02:53 PM
أقرّا بمحاولة نشل حقيبة امرأة أخرى أثناء سيرها في حي اليرموك
أعلنت شرطة الرياض الإطاحة بمواطنين تورطا في نشل حقيبة امرأة مسنة؛ وذلك تأكيداً للخبر الذي كانت قد نشرته "الخليج 365" صباح اليوم.
تفصيلاً، صرح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض بأن التحقيقات الأمنية في حادثة نشل حقيبة امرأة مسنة كانت في طريقها لمنزلها الواقع بحي الشهداء بعد خروجها من المسجد مترجلة، أسفرت عن تحديد هوية مرتكبي هذه الجريمة وهما مواطنان في العقد الثاني من العمر.
وقال المتحدث: تم القبض عليهما بعد توفر الأدلة على قيامهما باستخدام سيارة مستأجرة وسحب الحقيبة اليدوية من يد المرأة المسنة وهي في طريقها لمنزلها مشياً على الأقدام، ما نتج عنه سقوطها أرضاً وتعرضها لكسر في اليد اليسرى، كما أقرّا بمحاولة نشل حقيبة امرأة أخرى أثناء سيرها مترجلة في حي اليرموك، إلا أنهما لم يتمكنا من ذلك.
وأضاف: قد ضبط في حوزتهما عدد من الهواتف المحمولة مجهولة المصدر فيما ثبت من الفحص الطبي تعاطيهما للمواد المخدرة، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
، تأكيداً لـ"الخليج 365".. شرطة الرياض تطيح بمواطنين بتهمة نشل حقيبة امرأة مسنة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر تأكيداً لـ"الخليج 365".. شرطة الرياض تطيح بمواطنين بتهمة نشل حقيبة امرأة مسنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.