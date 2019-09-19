شكرا لبحثكم عن خبر تسريبات من الإمارات: بن زايد طلب من الحوثي تهديد الإمارات لإبعاد شبهة خيانة السعودية عنه (فيديو) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - سريبات خاصة خرجت من دولة الإمارات أن التهديد الأخير الذي أصدرته جماعة الحوثي ضد الإمارات بضرب دبي و أبوظبي هو تهديد جاء بطلب من بن زايد نفسه، وتهديد فارغ المضمون ولن يحصل، لأن العلاقات بين بن زايد زوجماعة الحوثي جيدة جدا وهناك إتفاق سري بينهما.

وقال مسرب الأخبار من داخل الإمارات المغرد الناشط المعروف والذي تصدق تغريداته كل مره، والمعروف باسم بدون ظل، وهو ضابط أمني في جهاز المخابرات الأماراتي، أن العلاقات بيننا وبين الحوثي جيدة و التهديد فقط لإبعاد الشبه عن ولي عهد أبوظبي بن زايد شيطان العرب، وأن الإمارات مازالت ملتزمة بتوريد الأسلحه له.





وقال بدون ظل في تغريدته التي لسعها الدبور ما نصه: “تهديدات الحوثي لدولتنا عارية عن الصحة وعلاقتنا معه مثاليه ، ومازلنا ننقل له الاسلحة بشكل منتظم ، واجتماعات سريه في ابوظبي وارسال احداثيات المقاومة اليمنية ، ومواقع تمركزات الجيش السعودي ، والمواقع الحيويه ومايقوله المتحدث العسكري الحوثي لابعاد شبهة خيانتنا للسعودية.”

و كانت قد توعدت جماعة الحوثي اليمنية بشن مزيد من الهجمات على السعودية، واستهداف منشآت حيوية بالإمارات حال استمرار هجمات “التحالف العربي”.

وقال المتحدث العسكري لجماعة “الحوثي”، العميد يحيى سريع، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن قصف الموقعين النفطيين “بقيق” و”خريص”، تم بواسطة عدة أنواع من الطائرات المسيرة، بينها طائرات يكشف عنها لأول مرة.

ولفت “سريع” إلى أن الطائرات، التي نفذت الهجوم تعمل بمحركات نفاثة وعادية، وانطلقت من ثلاث نقاط أساسية، بحسب المدى والمسار، ومن جهات مختلفة، بحسب مكان الهدف، كما نوّه بأن بينها طائرات من نوع قاصف من الجيل الثالث، وطائرات صماد 3، والتي يبلغ مداها ما بين 1500- 1700 كلم.

Advertisements

وتوعد بهجمات أخرى ضد السعودية والإمارات “ورد الصاع صاعين”، مهدداً بحرق المزيد من المنشآت والأهداف الحيوية إذا استمر ما وصفه بـ “العدوان”.

وقال إن لدى جماعته بنكاً يتضمن عشرات الأهداف في العاصمة الإمارتية أبو ظبي وإمارة دبي، سيتم استهدافها.

وكان الناشط بدون ظل قد كشف بالسابق عن إتفاق سري عقد بين بن زايد و جماعة الحوثي، يتعهد به بن زايد بتوريد أسلحة نوعية لهم وتزويدهم بخارطة لبعض المناطق في السعودية مقابل عدم ضرب الإمارات ولا الإقتراب منها، في خطة له لإستنزاف السعودية ماليا وعسكريا و إقتصاديا حتى يتسنى له السيطرة عليها بالكامل.