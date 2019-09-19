شاهد: طرد طفلة سعودية من مدرستها بسبب شكلها

أبلغت والدة طفلة سعودية عن طرد ابنتها من مدرسة متخصصة بدمج الأطفال وعلاجهم بإحدى المحافظات السعودية برغم معاناتها من متلازمة تريشر كولينز.

وكانت والدة الطفلة لولوة الفريح قد تلقت رسالة من المدرسة تفيد بطرد ابنتها من المدرسة بحجة عدم تقبل شكلها من الكادر التعليمي وبقية الطلاب ما أصاب الوالدة بحالة من الصدمة خاصة وأن المدرسة متخصصة بدمج الأطفال.

وبحسب بلاغ الأم فقد أصرت إدارة المدرسة على عدم استقبال لولوة بسبب تغير شكل العين والأذن لديها بالرغم من تفوقها الدراسي، وفقاً لـ "رائج".

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مسؤولة الدمج داخل المدرسة لم تكتفِ بطرد الطفلة لكنها تطاولت على الأم وأخبرتها أن ابنتها ليس لديها عيون وآذان مما يثير الرعب في المدرسة.

قدمت الأم شكوى لوزير التعليم السعودي والذي بادر باستجابة طلبها و فتح تحقيق في الواقعة مع توجيهات بتسكينها في إحدى المدارس الأهلية بدون أي شروط كنوع من المراعاة لوضعها.

المدرسة بدورها صرحت أنها لم ترفض الطفلة لأي سبب غير أن إعاقتها نادرة جدًا ولا يتوافر أي متخصص للتعامل معها الأمر الذي منع المدرسة من السماح لها بإكمال التعليم.