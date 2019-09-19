مقتل أبو نواف قائد قوات التحالف العربي في اليمن

قُتل قائد قوات التحالف في وادي حضرموت وأربعة من مرافقيه، اليوم الأربعاء، في انفجار عنيف استهدف عربات عسكرية في مدينة شبام بمحافظة حضرموت شرقي اليمن.

وقال مصدر عسكري، في تصريح صحفي، إن العربة كان على متنها قائد قوات التحالف العربي في وادي حضرموت العميد "أبو نواف" الذي قتل مع 4 جنود آخرين بينهم جنديان سعوديان وآخران يمنيان بالإضافة إلى إصابة حوالي عشرة جنود آخرين بجروح متفاوتة.

وأشار إلى أن الانفجار أسفر عن وقوع قتلى وجرحى عسكريين آخرين من القوات التابعة للحكومة اليمنية دون تفاصيل عن عددهم ورتبهم العسكرية.

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وقال مصدر عسكري إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين كتيبة حضرموت للمهام الخاصة التابعة للجيش ومسلحين على صلة بأعمال تخريبية وإرهابية استهدفت قوة عسكرية الأسبوع الماضي.

وكان وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري، دشن مطلع الشهر الجاري، عملية توزيع القوة والانتشار الأمني في خمس مديريات بوادي حضرموت شرقي اليمن.

وشملت عملية الانتشار الأمني تزويد إدارات الأمن بسيارات وأفراد من كتيبة المهام الخاصة (كتيبة الحضارم) التابعة للمنطقة العسكرية الأولى، في مديريات ساه وسيئون وشبام والقطن وتريم. وفق "المصدر"