فرنسا ترسل 7 خبراء إلى المملكة

أرسلت فرنسا سبعة خبراء عسكريين إلى السعودية للتحقيق في هجمات استهدفت منشأتي نفط لأرامكو السعودية، السبت الماضي. وقالت المتحدثة باسم الجيش الفرنسي، اليوم الخميس، إن بلادها أرسلت سبعة خبراء عسكريين، من بينهم خبراء في المفرقعات ومسارات الصواريخ وأنظمة الدفاع أرض/جو، للمشاركة في تحقيقات بشأن هجمات على أرامكو.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قد تحدث في وقت سابق اليوم الخميس عن إرسال الخبراء.

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