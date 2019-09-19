طلاب سعوديون يُقاضون جامعة أمريكية ويطالبون بالتعويض لهذا السبب

أقام أربعة طلاب سعوديون من “الصم”، دعوى قضائية ضد جامعة أمريكية؛ لعدم توفيرها مترجم لغة الإشارة باستمرار في فصولهم؛ وهو ما ينتهك القانون الفيدرالي ويعرّض تعليمهم للخطر.

ووفقا لما نشره موقع “سبق” تم رفع الدعوى أمام محكمة باتون روج الفيدرالية، ويطالب الطلاب السعوديون بتعويضات مالية لتأثرهم الشديد ووضع حياتهم التعليمية والامتثال للسياسيات والإجراءات ضد التمييز العنصري، في خطر، وتوفير مترجم الإشارة بشكل مستمر، وتوفير الخدمات اللازمة.

وتشير الدعوى إلى أن الطلاب الْتحقوا في منذ أغسطس 2018؛ ولكن لم يتم توفير مترجمي الإشارة لهم باستمرار؛ حيث ينقطعون في بعض الأحيان لعدة أسابيع.