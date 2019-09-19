«العتيبي» يُدشِّن بوابة المستقبل لـ79 مدرسة في السيح والدلم

دشّن مدير تعليم الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي، اليوم الخميس، مشروع بوابة المستقبل لـ79 مدرسة، وذلك في مسرح مدارس الجامعة بمدينة السيح.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن العتيبي قوله - خلال كلمته بالحفل - إنَّ مشروع بوابة المستقبل يأتي لمواكبة مساعي وزارة التعليم لتسريع التحوّل الرقمي في التعليم، وتعزيز الاستفادة من أبرز التقنيات الحديثة الداعمة للعملية التعليمية.

وأضاف أنّه تمَّ تكوين لجنة تُعنى بالعديد من المهام التي من شأنها أن تسهم في دعم توجهات الوزارة المستقبلية المنسجمة مع رؤية المملكة 2030، وما حملته من تأكيد على أهمية التقنية ودورها في النهوض بمختلف القطاعات الحيوية في المملكة وتوطين ثقافة التكنولوجيا في التعليم.

ويشمل تطبيق المشروع، 79 مدرسة في قطاعي التعليم في السيح والدلم؛ حيث تمّ تدريب 79 مسؤول تحوُّل رقمي، و166 مشرفًا ومشرفة تربوية، وتدريب 79 قائدًا وقائدة للمدارس، وتدريب 63 وكيلًا ووكيلة، وتدريب 62 مرشدًا ومرشدة طلابية، وتدريب 1500 معلم ومعلمة، وستشرع شركة تطوير في تركيب الأجهزة والمعدات المتواكبة مع بوابة المستقبل، والتي ستخلق بدورها بيئة تقنية جديدة ومحفزة، بحسب المصدر نفسه.