«الدفاع المدني» تستطلع الآراء حول تجربة صافرات الإنذار

نفّذت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الخميس، تجربة إطلاق صافرات الإنذار في مدينة الرياض ومحافظات الدرعية والخرج والدلم.

ونشرت المديرية، استبيانًا، اطلعت عليه «عاجل»، دعت فيه المواطنين والمقيمين بمدينة الرياض والمحافظات الثلاثة، لتقييم تجربة إطلاق صافرات الإنذار.

وحوى الاستبيان، أن يختار المواطن أو المقيم اسم المدينة والحي التي استمع فيها لنغمات الإنذار، وهل كان صوت الإنذار مسموعًا من عدمه، بالإضافة إلى تقديم ملاحظات لا تتعدى عدد كلماته 50 كلمة.

ويمكن المشاركة في الاستبيان عبر الرابط الإلكتروني .

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وتقول المديرية العامة للدفاع المدني: إنّ «صافرة الإنذار» عبارة عن وسيلة إلكترونية حديثة ذات ثلاث نغمات متعددة، ولكل نغمة مدلول معيّن لتنبيه وتحذير السكان عند قرب حدوث خطر وأثناء حدوثه أو بعد زواله.

وهناك ثلاث نغمات مميزة، تصدرها صافرات الإنذار في جميع الحالات، وهي معتمدة من قبل الدفاع المدني ودول مجلس التعاون الخليجي، وتشمل «النغمة الأولى» وهي عبارة عن نغمة ثابتة متقطعة تستمر لمدة 60 ثانية، وتدلّ عن قرب وقوع الخطر. و«النغمة الثانية» عبارة عن نغمة مموَّجة تستمر لمدة 60 ثانية وتدلّ عن وقوع الخطر فعلًا، و«النغمة الثالثة» عبارةٌ عن نغمة مستمرة لمدة 30 ثانية وتدلّ عن زوال الخطر.